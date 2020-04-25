شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يدعم غامبيا بـ9 ملايين يورو لمحاربة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مندوب الاتحاد الأوروبي لدى غامبيا إتيلا لاغوس، إن المبلغ سيوجه أيضًا لدعم تحقيق هدف التنمية متوسط المدى في غامبيا، وفق وكالة غامبيا للأنباء.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيسهم في التخفيف بسرعة من احتياجات الميزانية الأكثر إلحاحًا للحكومة في سياق أزمة فيروس كورونا، ويدعم في الوقت نفسه الإصلاحات السياسية الجارية في البلاد.
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