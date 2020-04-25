ترامب وبوتين يصدران بيانا مشتركا نادرا لتعزيز التعاون الثنائي

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا نادرا اليوم السبت إحياء لذكرى التقاء القوات الأمريكية والقوات السوفيتية عام 1945 قرب نهاية الحرب العالمية الثانية مع اقتراب الجيشين من هزيمة ألمانيا النازية.

ويأتي البيان المشترك الذي أصدره ترامب وبوتين وسط تصدع شديد في العلاقات الأمريكية الروسية بشأن عدد من القضايا منها الحد من التسلح وتدخل روسيا في أوكرانيا وسوريا والاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر معلومات مضللة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتدخلها في الحملات الانتخابية الأمريكية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قرار إصدار البيان أثار نقاشا في إدارة ترامب عبر خلاله بعض المسؤوولين عن مخاوفهم من أن يقوض الرسائل الأمريكية الصارمة الموجهة إلى موسكو.

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وصدر البيان المشترك في ذكرى التقاء جنود سوفيت مع قوات أمريكية يوم 25 أبريل نيسان على جسر فوق نهر إلبه في ألمانيا.

وكانت القوات السوفيتية تتقدم من الشرق بينما كانت القوات الأمريكية تتحرك من الغرب.