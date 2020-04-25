دبي تتيح الدفع عن بعد لتسهيل عمليات التسجيل العقاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع دبي الذكية ودائرة المالية، خدمات الدفع عن بعد، وذلك لتسهيل عملية التسجيل العقاري عن طريق بوابة سداد دبي "Dubai Pay"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدائرة للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين.



وحسب وكالة أنباء الإمارات، تهدف المبادرة إلى توسعة نطاق عملية طرق الدفع من خلال منصة "دبي ريست" والموقع الإلكتروني لأراضي دبي والمساعدة على تحصيل رسوم الخدمات بيسر وسهولة.

كما تستهدف تسهيل خدمات الدفع لجميع متعاملي الدائرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط سوق دبي العقاري وإيجاد الحلول العملية الموثوقة لجميع الإجراءات والتعاملات.

وتشمل خدمات الدفع عن بعد عبر بوابة سداد دبي البيع بجميع أنواعه؛ بما في ذلك البيع والشراء والرهن والهبة وحق المنفعة، الذي يمكن الاستفادة منه من قبل ملاك العقارات بما في ذلك المشترون والبائعون إضافة إلى جميع متعاملي "أراضي دبي".

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وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نواصل تطوير خدماتنا وتيسير تقديمها إلى متعاملينا ليس فقط من أجل إسعادهم وراحتهم وإنما لضمان صحتهم وسلامتهم خاصة في هذه الظروف الاستثنائية".

وعبّر عن الفخر بتنفيذ هذا المشروع خاصة أنه تم إنجازه خلال فترة زمنية وجيزة، لتسجل الدائرة بذلك إنجازاً جديداً غير مسبوق.

من جهتها أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المديرة العامة لدبي الذكية، أهمية وفاعلية الخدمات الذكية خاصة في المرحلة الراهنة لتسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، مع ضمان أداء جميع معاملاتهم بشكل صحيح وسلس وعن بعد.

وأضافت أن دبي الذكية وفرت بالتعاون مع شركائها الحكوميين حلولاً ذكية متعددة ومبتكرة للدفع مثل بوابة "سداد دبي" سعياً نحو تمكين المدينة الذكية وتعزيز سعادة الناس من خلال وضع أدوات وخدمات رقمية آمنة وضمن منظومة شاملة، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجيات بناء المدن الذكية ويدعم الجهود لجعل إمارة دبي أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض.

وأكدت "أراضي دبي" أنها ستقوم بتطبيق آليات الدفع على الخدمات الأخرى في المستقبل القريب، لتشمل المبيعات على الخريطة؛ حيث يتلقى المالك رابطاً لدفع رسوم الدائرة دون الحاجة للرجوع للمطور، إضافة إلى رسوم الرهن العقاري للبنوك؛ حيث يدفع المالك من خلال رابط يصله عبر رسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول.