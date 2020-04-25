شكرا لقرائتكم أصغر مصاب بكورونا في مصر.. رضيع عمره 35 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مساء السبت في مصر تسجيل أصغر مصاب بفيروس كورونا في البلاد ، وكان لرضيع عمره 35 يوما .

واستقبلت مستشفى منية النصر، التابعة لمحافظة الدقهلية، شمال البلاد حالة إيجابية لفيروس كورونا لطفل حديث الولادة، يبلغ من العمر 35 يومًا من قرية ديرب الخضر .

وذكر مصدر طبي أنه غير معلوم مصدر إصابة الرضيع بالفيروس ، حيث وصل لإحدى المستشفيات مصابا بالتهاب رئوي حاد ، واشتباه بإصابته بفيروس كورونا ، وسارعت أسرته بنقله لمستشفى منية النصر حيث تم وضعه في الحضانة وإجراء تحليل فيروسات له ليتبين إصابته بكورونا .

وأكد المصدر "للعربية .نت "أن الطفل تم عزله في غرفة خاصة لعدم نقل العدوى للرضع الآخرين ، فيما تم سحب مسحات من أفراد أسرته لمعرفة ما إذا كانوا مصابون بالفيروس أم لا.

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ورجح المصدر أن يكون الرضيع قد التقط العدوى من أحد المهنئين للأسرة بقدومه، حيث جرى العرف في قرى مصر على توافد لفيف من الزوار والمباركين للأسر في حالة قدوم مولود جديد لها، وإقامة حفل بمناسبة مرور أسبوع على ولادته .

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت مساء السبت تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة .

وقالت إن عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا بلغ حتى الآن ، 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 307 حالات وفاة.

وأعلنت الوزارة خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة .