الصحة البرازيلية: تسجيل 5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن وزارة الصحة البرازيلية عن "تسجيل 5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 58509".
وفي وقت سابق، اعلن وزير الصحة البرازيلي لويس إنريكي مانديتا، إنه يجب على السلطات الحوار مع عصابات "فافيلا" المسيطرة على الأحياء الفقيرة في البلاد، كي تتمكن من مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الوزير في حديث له، أنه يجب على سلطات البرازيل أن تقر بالواقع، وتتحاور مع من يتحكم فعلا في الأحياء الفقيرة في البلاد.
ولفت تاة أن سلطات الدولة أطلقت "مشروعاً تجريبياً رائداً" في أحد الأحياء الفقيرة، لكنه لم يحدد نوع المشروع ولم يقدم أية تفاصيل.
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