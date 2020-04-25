وسائل إعلام إسرائيلية: الاستعداد لفتح ملف "قضية أسهم البورصة" بحق نتانياهو

أشارت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، إلى أن "النيابة العامة الإسرائيلية تستعد لفتح ملف تحقيق جديد ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتانياهو، وهي القضية المعروفة باسم "قضية أسهم البورصة".
ولفتت القناة إلى أن "القضية الجديدة المتهم فيها نتنياهو، تتعلق بصلته مع قريبه رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، بسبب طلبه الحصول على تمويل لمصروفاته القضائية من رجال أعمال، وهو ملف تم تحويله من قبل مراقب الدولة السابق يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت".
كما أفادت بأن "مراقب الدولة ناقش سؤالًا يتعلق بمدى خرق نتانياهو القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة، لكن نتانياهو يرى أنه حصل على استثناء لخرق هذه القواعد".
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