البحرية الأميركية: المصابين بكورونا على مدمرة "يو إس إس كيد" ارتفع إلى 33 بحارًا

أشارت البحرية الأميركية إلى أن "عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا على متن المدمرة "يو إس إس كيد"، ارتفع إلى 33 فردًا.
ولفتت البحرية، في بيان، إلى أنه "تم إجلاء بحار آخر إلى الولايات المتحدة، فيما تواصل المدمرة إبحارها إلى الميناء"، موضحةً أن "البحارة على متن المدمرة يرتدون أقنعة N95 والملابس الواقية".
وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان، على أن "الفحوصات كشفت عن إصابة أحد البحارة من طاقم المدمرة بالفيروس بعد إجلائه عن السفينة"، مشيرا إلى "تشخيص مزيد من الإصابات على متنها لاحقا".
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