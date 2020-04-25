البحرية الأميركية: المصابين بكورونا على مدمرة "يو إس إس كيد" ارتفع إلى 33 بحارًا

أشارت ​البحرية الأميركية​ إلى أن "عدد البحارة المصابين ب​فيروس كورونا​ على متن المدمرة "يو إس إس كيد"، ارتفع إلى 33 فردًا.

ولفتت البحرية، في بيان، إلى أنه "تم إجلاء بحار آخر إلى ​الولايات المتحدة​، فيما تواصل المدمرة إبحارها إلى الميناء"، موضحةً أن "البحارة على متن المدمرة يرتدون أقنعة N95 والملابس الواقية".

وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم ​وزارة الدفاع​ جوناثان هوفمان، على أن "الفحوصات كشفت عن إصابة أحد البحارة من طاقم المدمرة بالفيروس بعد إجلائه عن السفينة"، مشيرا إلى "تشخيص مزيد من الإصابات على متنها لاحقا".