النشرة: لا صحة للشائعات التي تتحدث عن إستهداف بنك لبنان والمهجر في صيدا

أكد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا أن "لا صحة للشائعات التي تتحدث عن إستهداف ​بنك لبنان والمهجر​ في صيدا".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع ​انفجار​ استهدف "فرنسبنك" في شارع ​رياض الصلح​ في صيدا.

ولفت مراسلنا إلى أن "طبيعة الإنفجار لم تعرف حتى الآن، إذا كانت ​قنبلة يدوية​ أو عبوة"، مشيرا إلى أن "أضرارا كبيرة لحقت بالمصرف وواجهته الخارجية".

وعلى الفور حضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان وعاينت الأضرار التي اقتصرت على الماديات، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.