النشرة: لا صحة للشائعات التي تتحدث عن إستهداف بنك لبنان والمهجر في صيدا

أكد مراسل "الخليج 365" في صيدا أن "لا صحة للشائعات التي تتحدث عن إستهداف بنك لبنان والمهجر في صيدا".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع انفجار استهدف "فرنسبنك" في شارع رياض الصلح في صيدا.
ولفت مراسلنا إلى أن "طبيعة الإنفجار لم تعرف حتى الآن، إذا كانت قنبلة يدوية أو عبوة"، مشيرا إلى أن "أضرارا كبيرة لحقت بالمصرف وواجهته الخارجية".
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعاينت الأضرار التي اقتصرت على الماديات، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.
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