وزارة الطاقة والبيئة تسجل انخفاضا مهما للتلوث…الحجر الصحي أثر بشكل كبير في جودة الهواء في المغرب

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، اليوم السبت، عن تسجيل معدلات انخفاض “مهم” في الملوثات الهوائية وأثر “ملحوظ” على جودة الهواء بالمغرب خلال فترة حالة الطوارئ الصحية التي تميزت بتقليص حركة النقل البري والجوي ومجموعة من الأنشطة الصناعية.

وأوضح قطاع البيئة، في بلاغ، أن تقييما أوليا لجودة الهواء أنجزه بمعية مديرية الأرصاد الجوية، استنادا إلى معطيات محطة رصد جودة الهواء لمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من نونبر 2019 إلى 8 أبريل الجاري، سجل انخفاضا بنسبة 55 في المائة لثنائي أكسيد الأزوت، وبـ70 في المائة في أحادي أكسيد الكربون، و67 في المائة من الجسيمات العالقة.

من جهة أخرى، أضاف البلاغ أن قطاع البيئة أطلق، بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ومديرية الأرصاد الوطنية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، تقييما مفصلا لجودة الهواء.

وختم البلاغ بأن هذا التقييم سيعتمد على تحليل بيانات محطات رصد جودة الهواء قبل، وأثناء، وبعد مرحلة الطوارئ الصحية، سيمكن من وضع تحليل دقيق واستخلاص الدروس وإصدار توصيات للحد من تلوث الهواء للفترة ما بعد جائحة كورونا.