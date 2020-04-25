فسحة رمضان على “أخبار اليوم”..تاريخ الأوبئة والمجاعات وشهادة جرمان عياش -الحلقة الأولى

في ظل جائحة كوفيد ــ 19، اختارت “أخبار اليوم”، أن تنشر سلسلة من الحلقات من كتاب مرجعي بعنوان: “تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين 18 و19″، لمؤلفه المؤرخ الراحل محمد الأمين البزاز، الذي اشتغل أستاذا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. ويعد الكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه، أشرف عليها المؤرخ جرمان عياش أشهرا قبل رحيله سنة 1990.

يعد كتاب: ” تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر”، لمؤلفه محمد أمين البزاز، أحد أهم الكتب المرجعية التي تؤرخ لتاريخ الأوبئة والمجاعات في المغرب، في تلك الفترة، وقد خصه المؤرخ المغربي جرمان عياش، بشهادة وردت في مقدمته ارتأينا أن تكون هي مقدمة هذه الحلقات. يقول عياش إنه عرف محمد الأمين البزاز معرفة جيدة منذ أمد بعيد، عندما كان يحضر أطروحته القيمة عن “المجلس الصحي الدولي بالمغرب”. فمنذ ذلك الحين، يقول: “اكتشفت فيه الخصال التي تجعل من صاحبها مؤرخا مرموقا: التوسع في جمع البليوغرافيا، التنقيب المتأني عن الوثائق المتعلقة بموضوعه، الفهم الدقيق للوثائق والحرص على إدراج الأحداث الخاصة في إطارها الزمني العام، والاهتمام بتقصي أسبابها وتحليل انعكاساتها. وأضاف أنه وجد هذه الصفات نفسها في المقالات التي كتبها فيما بعد باللغة الفرنسية ونشرها في مجلة “هسبريس تامودا”، عن الحج المغربي إلى الديار المقدسة، مذكرا بفضل أمين البزاز رفقة زميله عبدالعزيز التمسماني خلوق، في تأسيس مجلة “دار النيابة” ورعايتها، تلك المجلة التي “قد تكون الوحيدة في المغرب التي تنفذ أعدادها بمجرد خروجها إلى السوق”. واعتبر أن هذه الأطروحة تمثل حصيلة مجهود كبير. ذلك أن المغرب قد نكب، لسوء الحظ، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بمجاعات وأوبئة كثيرة كانت تتعاقب عليه بصورة دورية. وبالنسبة إلى كل كارثة من هذه الكوارث، ألزم المؤلف نفسه بأن يبين لنا من أين ومتى بدأت، وأن يحدد ضحایاها، ثم كيف انتهت، قبل أن يتطرق إلى الآثار التي خلفتها في مختلف الميادين. والحالة أن الأمر يتعلق، في كل مرة، بإعادة بناء الأحداث وهي عملية بالغة الصعوبة والتعقيد، نظرا إلى المادة المتفرقة التي يتعين مع ذلك تجميعها وتنسيقها، فالمصادر عادة ما تقتصر على الإشارة إلى أن فقيها من الفقهاء مات بالطاعون بفاس في هذا اليوم أو ذاك، أو إلى أن الناس دفنوا في مراكش من لا يحصى من الموتى طيلة شهر في سنة كذا…

إنه المشكل عينه الذي يواجهنا عندما يتعلق الأمر، مثلا، بإعادة تركيب ساعة وتشغيلها من جديد، بعدما كانت قد تفككت وتناثرت أجزاؤها هنا وهناك.

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لكن قد يقال هل كان من اللازم حقا الإحاطة الدقيقة بظروف كل مجاعة أو وباء؟ وهل تستحق من الباحث كل هذا الجهد؟ نعم، إنها تستحق ذلك، لأن هذه المجاعات والأوبئة، التي ظلت مغمورة لمدة طويلة، تعتبر عنصرا مهما، إن لم نقل محوريا في تاريخ المغرب. لقد قام كل من “روزنبرجي” و”التريكي”، مند بضع سنوات، بتسليط الأضواء على هذه الظواهر في القرنين السادس عشر والسابع عشر، فكان من اللازم القيام بالعمل عينه بخصوص القرنين التاليين، وبكيفية أعمق، نظرا إلى استفحال وقع المجاعات والأوبئة مع استفحال الضغوط الأوربية. كيف كان بإمكان المغرب أن يتطور وينمو، ويعزز كيانه ليصمد بالذات أمام هذا التسرب الأوروبي، كما فعلت اليابان، مثلا، والحالة أن الأوبئة والمجاعات كانت تجرف كل 10 أو 15 سنة، بقسم مهم من ثروته الحيوانية والبشرية، بما فيها الأطر الإدارية والعسكرية والثقافية؟ لقد كانت القوى المنتجة ووسائل النقل تتعرض للتدمير، وكان الأمن يختل، والعلم يضمحل بحيث إن البلاد، بدلا من أن تخطو إلى الأمام، كانت ترتد إلى الوراء. بالطبع، علينا ألا نأخذ هذه الظواهر وحدها بعين الاعتبار. إذ إن أوروبا لم تنج هي الأخرى من الأوبئة والمجاعات ابتداء من الطاعون الأسود في منتصف القرن الرابع عشر، إلا أنها تمكنت، كما لاحظ محمد الأمين البزاز، من أن تشق طريقها نحو النمو على الرغم من هذه الكوارث وتعلمت كيف تواجه الأوبئة بينما بقي المغرب، وباقي بلدان العالم الإسلامي عاجزا أمامها،

إن هذا المستوى من التقدم هو الذي لم يتمكن المغرب من تحقيقه منذ ذلك العصر، كما أنه لم يتمكن مطلقا من بلوغه فيما بعد. وفيما كانت المجاعات والأوبئة تكبح مقومات نموه، كان تأخره الاقتصادي والاجتماعي يجعل، وفي كل مرة، عمل هذه الكوارث ميسورا. تتجلى هذه الظاهرة بوضوح من خلال المقارنة التالية: في أوروبا، مكن التقدم العلمي تدريجيا من فهم آلية الأوبئة، وبالتالي، من تطوير وسائل الوقاية. أما في المغرب، فكان الفكر العلمي راسخا في التقاليد، وكان العلماء، كما أوضح محمد أمين البزاز ينكرون حقيقة العدوى، بل ويطعنون في مشروعية الوقاية.

على أن ما يثير الدهشة بهذا الصدد، هو أن الشعب المغربي تمكن من البقاء، على الرغم من هذه الكوارث الخطيرة والمتكررة. ذلك أنه كان قد أدرك، رغم ضعفه، ومنذ عهد الموحدين في القرن الثاني عشر، مستوى من التنظيم والتلاحم ظل محافظا عليه فيما بعد. وقد تجلى هذا بالخصوص، وبالنسبة إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، في الدور الذي كانت تقوم به الدولة في مجال التخفيف من وقع الجوائح. لقد كان المؤلفون الأجانب ينكرون دائما هذا الدور، زاعمين أن الدولة المغربية لم تكن تحرك ساكنا لتقديم الغوث لرعاياها المنكوبين. وفضل محمد الأمين البزاز أن يظهر العكس، وبالأدلة القاطعة، أن هذا الدور لم يتقلص إلا عندما أصيبت فيه الدولة المغربية بعجز تام، سواء في هذا المجال أو باقي المجالات الأخرى، من جراء التكالب الاستعماري عليها. هنا تكمن إحدى المزايا الكبيرة لهذه الأطروحة، التي تمثل مساهمة عامة في معرفة تاريخ المغرب، وبوسعنا اعتبار محمد الأمين البزاز مؤرخا مرموقا يعزز مدرستنا التاريخية الفتية، وسيساعد، مستقبلا، على تطويرها.