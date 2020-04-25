للحد من الأزمة التي تسببتها كورونا.. الجزائر تُقرر فتح المحلات التجارية واستئناف الأنشطة الاقتصادية

أصدر الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، تعليمات من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية.

ويتعلق الأمر بالنشاطات والـمحلات التجارية الآتية: سيارات الأجرة الحضرية؛ قاعات الحلاقة؛ الـمرطبات، والحلويات والحلويات التقليدية؛ الـملابس والأحذية؛ تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛ تجارة أدوات وأواني الـمطبخ؛ تجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات؛ تجارة الـمجوهرات والساعات؛ تجارة مستحضرات التجميل والعطور؛ تجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي؛ الـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية؛ تجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية (الـمنتجات الخزفية، والـمُعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والرُكام والـروابط؛ مواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب … إلخ).

وكشف الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم السبت، أن تم تسجيل 3256 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من وصول الفيروس إلى البلاد، 419 حالة وفاة، وتماثل 1479 مصابا للشفاء.