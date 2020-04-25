مقترح لاستئناف الدوري الانجليزي يوم 6 يونيو

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة من المقترحات مطروحة على طاولة النقاش لتحديد تاريخ وكيفية استئناف الدوري المحلي بعد توقف فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أنه من بين السيناريوهات المقترحة لإعادة عجلة الدوري الانجليزي إلى الدوران استئناف المنافسات يوم 8 يونيو المقبل، على أساس إنهاء الدوري يوم 27 يوليوز.

ومعلوم أن القطاع الرياضي تضرر، بشكل كبير، جراء الانعكاسات السلبية لانتشار جائحة “كورونا”، والتي أرخت بظلالها على الاقتصاد الرياضي وعائدات برمجة ونقل المباريات.