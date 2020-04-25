أجواء رمضانية مفقودة في أول أيام الصيام بالرباط..مواطنون: نلتزم بالتوصيات إلى أن يرفع الله الوباء -فيديو

في اليوم الأول من شهر رمضان، تعيش أسواق المدينة القديمة بالرباط حالة من الصمت على غير العادة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب والعالم لمحاربة فيروس كورونا.

وفي جولة قام بها “اليوم 24” في أحد الأسواق في مدينة الرباط، لوحظ قلة حركة المواطنين رغم أنه في السنوات الماضية، وفي العادة، تكون هذه الأسواق مكتظة بالمتسوقين، بالإضافة إلى التزام العدد القليل من المتسوقين بتدابير السلامة كاستعمال الكمامة.

المواطنون الذين التقاهم الموقع عبروا عن التزامهم بقواعد الحجر الصحي رغم شهر رمضان، وخروجهم للتسوق عند الحاجة فقط الأمر الذي أفقد الشهر الكريم أجواءه المعهودة ككل سنة، لكنها تبقى مبررة من أجل محاصرة “الجائحة”.

Advertisements

مشاهد وشهادات من السوق المركزي في الرابط: