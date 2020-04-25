في أول أيام رمضان.. وفاة قاصر بعد سقوطها من الطابق السادس في تطوان

شهدت مدينة تطوان، منتصف اليوم السبت، أول أيام رمضان، حادثا مأساويا، تمثل في وفاة فتاة قاصر، بعد سقوطها من الطابق السادس.

وأفاد مصدر مطلع ل”اليوم24″ أن الفتاة لفظت أنفاسها بعد سقوطها مباشرة بطريقة مفجعة.

وأفادت المصدر ذاته، أن جثمان الفتاة تم نقله لمستودع الأموات بالمستشفى الإقلميي سانية الرمل بتطوان.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا، لمعرفة ملابسات الحادث، والوصول إلى سبب الوفاة، وهل هو انتحار، أم حادث عرضي.