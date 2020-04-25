تباطؤ انتشار كورونا حول العالم وبريطانيا تسجّل 813 وفاة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا انتشاره حول العالم، وفق ما أظهرت حصيلة اليوم السبت، لكنّ بدا مؤشر عدد الوفيات والإصابات يُظهِر انخفاضًا وتباطؤا لوتيرة الإصابات وتراجع عدد الوفيات في البؤر التي سجّلت سابقًا أعدادًا كبيرة.

ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم إلى 200 ألف و400، حسب معطيات حديثة. وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، ارتفاع الإصابات إلى مليونين و874 ألفًا و6.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات في العالم، بـ52 ألفا و838، تلتها إيطاليا بـ26 ألفا و384، وإسبانيا بـ22 الفا و902، وفرنسا بـ22 ألفا و245.

مستشفى في إسبانيا (أ ب)

وجاءت بريطانيا خامسةً، بـ20 ألفا و319 وفاة، ثم بلجيكا بـ6 آلاف و917، وألمانيا بـ5 آلاف و805، وإيران بـ5 آلاف و650، والصين بـ4 آلاف و632.

وتماثل للشفاء من الفيروس عالميا، 823 ألفا و306 من المصابين، بينما يتلقى العناية الطبية بالمستشفيات مليون و847 ألفا و864.

فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيل 369 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 22614.

إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطاليّة، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 26384، إثر تسجيل 415 حالة وفاة.

وأضافت في بيان لها أن عدد المصابين بلغ 195,351، عقب الكشف عن 2357 إصابة جديدة.

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بريطانيا

تخطت وفيات كورونا في المملكة المتحدة، مساء السبت، حاجز الـ20 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة البريطانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "حصيلة وفيات كورونا في المملكة ارتفع إلى 20 ألفا و 319، بعد تسجيل 813 حالة جدية".

وأضافت أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 148 ألفا و377، إثر تشخيص 4 آلاف و913 حالة جديدة.

ألمانيا (أ ب)

الجزائر والمغرب

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الجزائر إلى 419 حالة وفاة إثر تسجيلها 4 وفيات إضافية، فيما سجل المغرب حالة واحدة خلال الساعات الأخيرة، حسب مصدرين رسميين.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في تصريح صحافي، إنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة، و129 إصابة جديدة بالفيروس، و72 حالة تعافٍ".

الجزائر (أ ب)

وأوضح أن الحصيلة ارتفعت إلى 3256 إصابة من ضمنها 419 وفاة، و1479 متعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

أما في المغرب، أوضح مدير الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، إنه "تم تسجيل وفاة جديدة جراء الفيروس، و139 إصابة جديدة و51 حالة شفاء". وقال إن حصيلة الفيروس في المغرب بلغت 3897 إصابة، من بينها 159 وفاة، و537 حالة تعافٍ.