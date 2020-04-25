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مركز أمريكي يرصد صورا جديدة لقطار كيم جونج أون

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 أبريل 2020

أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع.

 

يأتي ذلك بينما تتضارب الأنباء عن صحة زعيم كوريا الشمالية ومكانه بعد اختفائه منذ 15 أبريل/نيسان الجاري، حيث غاب عن احتفالات عيد ميلاد جده مؤسس البلاد كيم إيل سونج.

 

 

والجمعة، نشرت "رويترز" تقريرا عن إرسال الصين فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع.

 

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وتأتي رحلة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، بحسب وكالة رويترز.

 

وقال اثنان من المصادر إن وفدا برئاسة عضو بارز بإدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية، الخميس.

 

 

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة ديلي إن كيه، ومقرها العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، أن كيم يتعافى بعد خضوعه لعملية القلب والأوعية الدموية في 12 أبريل/نيسان الجاري.

 

واستشهدت الصحيفة في تقريرها بمصدر لم تذكر اسمه في كوريا الشمالية.

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