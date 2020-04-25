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الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 أبريل 2020

أعلن الجيش الليبي، السبت، إسقاط طائرة تركية مسيرة  من نوع "بيرقدار" قرب وادي دينار بمدينة بني وليد الواقعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

 

و قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة نوع "بيرقدار" في وادي دينار بيني وليد كانت تحاول استهداف شاحنات وقود ومواد غذائية.

 

و أضاف المحجوب وفقا لـ"العين الاخبارية" أن الطائرات المسيرة تنطلق من الكلية الجوية بمصراتة الواقعة تحت سيطرة الاستعمار التركي لغرض محاصرة و تجويع المدن الليبية المساندة للجيش الليبي وعلى رأسها بني وليد وترهونة.

 

 

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وأوضح المحجوب أن القوات الليبية تواصل حماية المدنيين وتوفير كافة احتياجاتهم خاصة في ظل وباء .

 

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مُسيّرة في منطقة بوقرين الهيشة، شرق مصراتة.

 

وأسقط الجيش الليبي نحو  77 طائرة تركية مسيرة منذ بدء التدخل التركي في الشأن الليبي.

 

وحقق الجيش الليبي تقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبوسليم.

 

واستغلت تركيا الهدنة الإنسانية لمكافحة وباء كورونا، وأرسلت عددا كبيرا من المرتزقة، بالإضافة للأسلحة والطائرات المسيرة إلى ليبيا حيث ترتكب تلك جرائم حرب باستهداف المدنيين.

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