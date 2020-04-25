الإمارات... السماح للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات

السبت 25 أبريل 2020

صورة أرشيفية

قررت الإمارات، مساء اليوم، السبت، السماح للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم السبت، عن آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، حول التعليمات الجديدة في شهر رمضان، أن الدولة تعمل على التسهيل على المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل.

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وأكدت أنه تم التخفيف جزئيا من القيود على الحركة والتنقل، مع الالتزام بمجموعة من تعليمات الصحة والسلامة، حيث قررت الحكومة السماح للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات، مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأشارت الضحاك إلى وجوب مراعاة ألا يزيد عدد المتواجدين في المكان عن 5 أشخاص، منوهة إلى أنه منذ اليوم الأول من الأزمة تكاتفت الجهود الوطنية على كل المستويات لاحتوائها، واتبعت حكومة دولة الإمارات النهج العلمي والصحي الموصى به عالميا في التعامل معها.

وكشفت الضحاك عن إطلاق القطاع الصحي في الإمارات، متمثلا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة أبوظبي، تطبيق الحصن الذي يمكن الجهات الصحية المختصة من التعرف بسرعة على الأشخاص المعرضين لخطر انتقال عدوى كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليتم التواصل معهم واختبارهم.

ولفتت إلى أن هذا التطبيق مزود بخدمة تظهر مدى التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر، وذلك لحمايتهم وحماية المجتمع.