وفاة رئيس كوريا الشمالية إثر خطأ طبي خلال عملية جراحية

السبت 25 أبريل 2020

أفادت مصادر إعلامية، أن رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، توفي اليوم السبت، إثر خطأ طبي خلال عملية جراحية .



وذكر مسئول بتلفزيون هونج كونج، أن كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية توفي بالفعل، وسط تكهنات حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، والتقارير المتضاربة حول حالته الصحية.

Advertisements

وبحسب موقع البوابة نيوز، قالت نائبة مدير شبكة "HKSTV " بهونج كونج: إن رئيس كوريا الشمالية مات، مؤكدة أنها علمت ذلك من "مصدر قوي للغاية"،حسبما نقلت عنه مجلة "نيويورك بوست".

وزعمت التكهنات التي نشرتها صحيفة ديلي إن كيه (صحيفة كورية dailynk)، والتي أعدَّها منشقون كوريون شماليون في سيول، أن سبب عدم تمكن كيم من حضور الاحتفالات في 15 إبريل، عيد ميلاد جده، ومؤسس سلالة كيم إيل سونج، هو أنه خضع لجراحة القلب والأوعية الدموية قبل ذلك بثلاثة أيام في مستشفى شمال مقاطعة بيونج يانج.