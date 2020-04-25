الخميس.. إستجوابات للمشاهير في أولي حلقات خط أحمر مع الإعلامي المصري "محمد موسي" 

السبت 25 أبريل 2020

عاد الإعلامي المصري محمد موسى، مذيع برنامج " خط أحمر" ، إلي فضائية "الحدث اليوم " ؛ لتقديم برنامجه يومي الخميس والجمعة، من الساعة السابعة إلي الثامنة مساء ؛ وذلك أثناء شهر رمضان ، وذلك بدءًا من الخميس القادم خلال الأسبوع الجاري ؛ وذلك بعد إتفاقه مع النائب المصري محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ومالك القناة .



وقال موسى أنه اتفق مع خالد محي الدين التنفيذي للقناة علي إحداث طفرة في برنامجه الذي يعتمد على فتح الملفات الهامة والتي تهم المواطن من الدرجة الأولى؛ مشيرا إلى أنه يعكف هو وفريق عمله لتجهيز وتصوير حلقاته المسجلة والتي ستذاع خلال شهر رمضان ؛ مشيرا إلي أن حلقات البرنامج خلال الشهر الكريم ستكون إستكمالا للموسم الثالث لبرنامجه الذي يستضيف فيه مشاهير الفن والرياضة و السياسة ويستجوبهم من خلال فتح الصندوق الأسود لحياة كل ضيف يحل علي البرنامج منهم .

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وأضاف موسي أنه سيعكف خلال الفترة القادمة لتطوير المحتوى الذي يقدمه ببرنامجه وذلك للتجهيز لفترة ما بعد شهر رمضان المعظم حيث سيعود البرنامج بفورماته الأساسية كأحد برامج التوك شو الأسبوعية التي تركت بصمة واضحة بمعظم القنوات التي عرض بها البرنامج علي مدار عدة سنوات .

والجدير بالذكر أن خط أحمر كان يذاع علي شاشة فضائية المصرية " الحدث اليوم " في بداية إطلاقها وظل بها قرابة العام ونصف ثم إنتقل منها إلي فضائية " العاصمة " .