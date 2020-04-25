شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تقارير متضاربة بشأن صحة كيم.. هذه قصة قطاره والان نبدء بالتفاصيل
وذكر مركز (38 نورث) في تقريره، أن القطار كان متوقفا في محطة القيادة في ونسون يومي 21 و23 أبريل.
وقال المركز إن القطار ربما يخص كيم لكن لم يتسن لـ"رويترز" تأكيد ذلك بشكل مستقل أو ما إذا كان كيم في ونسون.
وأضاف المركز: "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى أي شيء بشأن صحته لكنه يعزز التقارير التي أفادت بأن كيم يقيم في منطقة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد".
كانت الصين أرسلت فريقا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء صحة لتقديم المشورة فيما يتعلق بصحة كيم وذلك وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين.
وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 أبريل.
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