شكرا لقرائتكم خبر عن «تركز على 4 محاور».. 58 دراسة إماراتية لفهم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تجري الإمارات 58 دراسة تركز على فهم فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وطبيعته.

وقال الدكتور علوي الشيخ، عضو مجلس الإمارات للعلماء، المتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الإمارات، إن الدراسات تركز على 4 محاور تشمل تطوير الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج، وتطوير الأدوات الرقمية لتقليل الضغط على المنشآت الصحية، ومحاكاة انتشار الفيروس، وحركة المصابين والأثر النفسي والصحي على المجتمع.

وأضاف الشيخ للصحفيين اليوم السبت، أن الفريق البحثي يعمل على تسجيل تسلسل الجينوم لعينات فيروسية من 240 مصابا بالفيروس من مختلف الفئات العمرية، وتساعدنا دراسة تسلسل الجينوم للفيروس في فهم أعمق لأسباب اختلاف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، ووضع حلول وخطط استراتيجية لحماية السكان ومن هم أكثر عرضة للمرض.

وتابع قائلا: "من المهم فهم نسبة الخطر التي قد تسببها الإصابة بالفيروس على ذوي الأمراض المزمنة والمدخنين وغيرهم لوضع خطط احترازية أفضل لحمايتهم"، مشيراً إلى أن فريق من جامعة الإمارات يعمل على دراسة العوامل التي تجعل الحالات المصابة بكورونا أكثر حرجا، والعمل على الحد منها، وبالتالي تقليل نسبة الوفيات.