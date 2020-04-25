شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يرد على انتقادات «ترامب» الموجهة لمنظمة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن منظمة الصحة العالمية وأشاد بدورها كهيئة تنسيقية في قضايا الرعاية الصحية الدولية.

وقال لافروف في حديث تلفزيوني اليوم السبت، نقلت عنه قناة روسيا اليوم: "أعتقد أن منظمة الصحة العالمية، الملزمة بموجب ميثاقها بالعمل كهيئة رائدة ومنسقة في القضايا الصحية، تنجح بشكل كامل في تنفيذ هذا الدور".

وأضاف لافروف أنه لا ينبغي للمرء أن ينسى أن منظمة الصحة العالمية هي منظمة يتم تحديد وتنفيذ أنشطتها من قبل الدول الأعضاء فيها.

وأشار لافروف إلى أنه "حتى وقت قريب، لم تجد هذه الدول أي مآخذ على المنظمة أو شكاوى أو ملاحظات".

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وكان لافروف قد دعا، المجتمع الدولي للتركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا، بدلا من مسألة تعليق الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية.

وذكر لافروف: "أمريكا هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية، لذلك إذا أخذنا أرقاما نسبية، فإننا نجد أن الأمريكيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في المناصب العليا، ولدي شكوك قوية بأن هؤلاء الأمريكيين يعملون في عزلة تامة عن حكومتهم".

وتأتي تصريحات لافروف على خلفية الانتقادات التي تواجهها المنظمة الأممية، إذ قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب سوء إدارة المنظمة لأزمة تفشي فيروس كورونا.