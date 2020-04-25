مصرع شخصين بحريق بغداد الجديدة

افاد مصدر امني، السبت، بأن شخصين لقيا مصرعهما في الحريق الذي اندلع بمنطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد الانتهاء من كشف الدلالة للحريق الذي اندلع في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، تم العثور على جثتين اثنين تعود لرجلين فارقا الحياة بسبب الحريق".
واضاف انه "تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي".
وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، باندلاع حريق كبير في "بسطيات" وعمارة تجارية في بغداد الجديدة شرقي العاصمة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية.
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