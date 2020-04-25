خلية الازمة النيابية: اعداد المصابين في الرصافة اليوم مقلقة جدا

اعلنت خلية الازمة النيابية، السبت، ان اعداد المصابين في الرصافة اليوم مقلقة جدا، فيما توقع المزيد من التدهور وزيادة الاصابات مستقبلا.
وقال مقرر الخلية جواد الموسوي افي بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اعداد المصابين في الرصافة اليوم مقلقة جدا"، مشيرا الى ان "جعل الرصافة تتحمل عبأ حجز الوافدين من كل محافظات العراق والملامسين من كل بغداد الرصافة والكرخ، فهذا حمل ومسؤولية فوق طاقتها وطاقة كوادرها الصحية".
واضاف "بظل كل ماتقدم و قلة الموارد والتجهيزات المتوفرة لديهم وقلة الفحوصات الطبية والمسحات المجراة لاهالي الرصافة والحظر الجزئي سنتوقع المزيد من التدهور وزيادة الاصابات مستقبلا لاسامح الله"، موضحا "اننل ساتواجد مع خلية الازمة النيابية يوميا في الدوائر الصحية للرصافة للتأكيد على زيادة الفحوصات بما لا يقل عن عشرة الاف فحص يوميا، حرصا على زيادة الدعم المقدم للرصافة وتقليل الحمل عنها".
واكد ان "على وزارة الصحة التعاون معنا في هذا الاجراء وخلال اقل من ٤٨ ساعة".
يذكر ان وزارة الصحة اعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 29 حالة اصابة بكورونا في الرصافة ببغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.
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