شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات والإغذية العالمي يبحثان مساعدة المتضررين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، و ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي، التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقال الشيخ محمد بن زايد آ نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر" بحثت هاتفيًا مع ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي.. التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة خاصة الشعوب التي تعاني من المجاعة في ظل التحدي الذي يعيشه العالم إثر انتشار فيروس كورونا". وأضاف "وأكدت له دعم الإمارات لكافة الجهود والمبادرات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمات عليهم".

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