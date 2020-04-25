فلسطين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت فلسطين 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الإجمالي إلى 495 حالة.



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ووفقا للعين، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة خلال البيان الخاص بمستجدات فيروس كورونا بمدينة رام الله بالضفة الغربية: "تم تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، منها 9 إصابات في مخيم شعفاط وضاحية السلام قرب عناتا في القدس الشرقية، وإصابتان في يطا جنوبي الضفة الغربية".

وأشارت "الكيلة" إلى أن 26 طفلا أقل من 9 أعوام مصابون بالفيروس، ولفتت إلى "تسجيل حالة انتكاسة جديدة لمتعافٍ في مستشفى (هوجو تشافيز) بترمسعيا، ما يرفع عدد حالات الانتكاسة إلى 18 حالة".

وبالمقابل أشارت إلى "تسجيل حالتي تعافٍ ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 105".