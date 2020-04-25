إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار قرب الناصرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

Advertisements الخليج 365 - متابعات

أصيب تسعة أشخاص بجروح اليوم السبت، في حادث إطلاق نار فى حى يافا العربى بمنطقة بير الأمير قرب الناصرة بالجليل.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائلية أن التقارير الأولية أفادت بأن اثنين اصيبا بجروح خطيرة في الهجوم، لكن الشرطة نشرت فيما بعد نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن أحدهم في حالة حرجة، وواحد في حالة متوسطة، والسبعة الأخرين حالتهم خفيفة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إطلاق النار مباشرة، جرى نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى الإنجليزى، والباقى إلى المستشفى الإيطالي فى الناصرة.