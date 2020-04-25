مصابة بكورونا فى بلجيكا تضع مولودة بصحة جيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أنجبت امرأة بلجيكية مصابة بفيروس كورونا طفلة بصحة جيدة، لكن بات عليها الآن أن تتعلم كيف تعتنى بمولودتها مع استمرار ارتداء الكمامة حتى فى أوقات نومها.



وُلدت الطفلة مهاوت فى 23 أبريل فى بروكسل فى عملية قيصرية بسبب مضاعفات سابقة لا علاقة لها بمرض كوفيد-19، لكنها استدعت إجراء فحص للأم أماندين، على الرغم من عدم ظهور أى أعراض عليها.

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قالت أماندين، التى طلبت الاكتفاء بنشر اسمها الأول، لرويترز "أخبرونى بأنني سأخضع لفحص كوفيد-19، واعتقدت أنه سيكون سلبيا. فى اليوم التالى، اتصل بي طبيب أمراض النساء المتابع لحالتى ليخبرنى بأنه إيجابى. كدت أن أسقط من مقعدى".

وقال الأطباء إن الطفلة لم تخضع بعد للفحص لمعرفة إن كانت مصابة بالفيروس لكن سيتم إجراء ذلك.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي تشجيع الأمهات، اللواتي ثبتت إصاباتهن بفيروس كورونا، على رعاية أطفالهن وإرضاعهم كالمعتاد بشرط الحفاظ على نظافتهن بشكل صارم.