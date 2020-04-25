وديع الخازن: الراعي حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيين والمسلمين ولوحدة الكيان

رداً على ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من كلام مسيء لشخص البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ذكّر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع من خانته الذاكرة أن البطريرك الراعي هو حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيين والمسلمين ولوحدة الكيان اللبناني، مؤكداً أن "كل ما يُحكى عن البطريرك هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".
واعتبر "أن يلجأ بعض المأجورين إلى التشهير بمرجعية يشهد لها وطنيا وروحيا كالبطريرك الراعي لهو أمر مناف للأعراف والقيم الروحية التي لم تألفها مجتمعاتنا اللبنانية خلال تاريخها الطويل"، مشدداً على أن "رأس الكنيسة المارونية هو مكوّن وطني تلوذ به كل المراجع الدينية والوطنية في لبنان، وهو ليس بمكون سياسي، ومن المخزي أن يتدنّى الكلام إلى هذا المستوى الذي نربأ أن نجاريه بردَ سفيه".
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