متعاقدو اللبنانية: لتعليق الدروس عن بعد والاعتصام أمام وزارة التربية الأربعاء

دعا متعاقدو ​الجامعة اللبنانية​، في بيان، أساتذة الجامعة إلى تعليق الدروس عن بعد نهار الأربعاء المقبل "وملاقاتنا أمام ​وزارة التربية​ عند الساعة الواحدة ظهرا، للبدء بالحراك التصاعدي ورفع الصوت عاليا إلى أن ننتزع حقنا المسلوب"، وذلك بعدما "وعدتنا الحكومة الحالية بملء الشواغر الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، وبالتالي إقرار ملف التفرغ المزمن ضمن مهلة مئة يوم بعد نيلها الثقة، وشارفت المهلة التي أعطتها الحكومة لنفسها على الإنتهاء وملف التفرغ المحق يراوح مكانه في أدراج وزارة التربية".

وذكروا أنهم لم يتمكنوا من لقاء وزير التربية والتعليم العالي الدكتور ​طارق المجذوب​ "لشرح حيثيات الملف والمظلومية الكبيرة التي تطال الأساتذة المتعاقدين حيث أضحى وضعهم كارثيا على الأصعدة كافة"، مشيرين إلى عدم قدرتهم "على تحمل العمل من دون راتب شهري ولا ضمان صحي ولا تقديمات اجتماعية ولا استقرار وظيفي".