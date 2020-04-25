الأونروا: نقل المصابين بكورونا في مخيم الجليل ببعلبك إلى مدرسة الاونروا

أعلنت "​الاونروا​" أنها تواصل متابعة ومعالجة موضوع اصابة أربعة اشخاص ب​فيروس كورونا​ في مخيم الجليل في ​بعلبك​ (من أصل 146 عيّنة أخذت في 23 نيسان) وبهذا الخصوص لقد تمّ اليوم نقل المصابين وهم من أفراد عائلة الحالة الأولى التي كانت قد سُجِلت سابقاً الى مبنى مدرسة ​الأونروا​ داخل المخيم بعد اجراء التعديلات المطلوبة بالتنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود وبناء على كل المعايير المطلوبة للتمكن من عزل المصابين، مشيرة الى ان "المصابين لا يعانون من أي من عوارض الفيروس".

وكان مدير شؤون الأونروا في ​لبنان​ قد زار المخيم وأشرف على أعمال التأهيل داخل المدرسة بالتنسيق مع ​اللجان الشعبية​ و​الفصائل الفلسطينية​ وسفارة فلسطين الى حين انتقال العائلة الى المدرسة،كما تم تأمين كل احتياجات العائلة فضلاً عن المأكل والمشرب بجهد مشترك ما بين الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة وجمعيات ومبادرات فردية وهنا نتوجه للجميع بالشكر والتقدير.

وقد طُلب من كل الأشخاص الذين خالطوا العائلة المصابة الإتصال بالمسؤول الطبي للأونروا في ​منطقة البقاع​ الذي بدوره يحولّهم الى ​مستشفى​ بعلبك الحكومي لإجراء الفحص.