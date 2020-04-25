افرام: لبنان قادر على الخروج من الواقع الراهن لكن السؤال هو بأي كلفة

اعتبر رئيس ​لجنة الإقتصاد​ والتجارة النائب نعمة إفرام، في حديث تلفزيوني، أن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وفريق عمله قاموا بعمل إيجابي جداً، سواء في مواجهة ​فيروس كورونا​ أو في ساعات العمل التي يضعونها.

وفي حيم لفت إفرام إلى أن الإنفجار الحالي يعود إلى حسابات منذ 30 عاماً، أشار إلى أن ليس سهلاً أن يكون لدى أي دولة دين 90 مليار ​دولار​ وتقول أنها تريد إكمال ​الحياة​ بشكل طبيعي، داعياً لمعالجة الوضع وعدم زيادة ​الأزمة​ حتى ولو كان الأمر موجعاً.

ورأى أن ​لبنان​ قادر على الخروج من الواقع الراهن لكن السؤال هو بأي كلفة، مشيراً إلى أنه "إذا كان هناك من يعتقد أن الأمر سيكون بالإستمرار بنمط الحياة السابق يكون مخطئاً"، قائلاً: "لدينا عجز 6 مليار دولار في العام، ولا أعرف كيف كان هناك من يوافق على إدانة ​الدولة اللبنانية​".