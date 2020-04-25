الرئيس عون تلقى تلقى اتصالا من نظيره الفلسطيني

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تبادلا في خلاله التهاني، بحلول شهر رمضان.
وذكرت وكالة "وفا" الرسمية أن "الرئيس عون هنأ الرئيس عباس والشعب الفلسطيني، بمناسبة حلول شهر رمضان"، معربا عن تمنياته بـ"السلام والصحة للشعب الفلسطيني، من وباء فايروس كورونا، وقد تحققت تطلعاته بالحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
بدوره، شكر الرئيس عباس، الرئيس عون، على تهانيه لمناسبة حلول شهر رمضان، متمنيا "للشعب اللبناني الشقيق دوام التقدم والازدهار".
كما تناول الحديث، تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات السياسية، على صعيد القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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