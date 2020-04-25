دراسة لجامعة من سنغافورة: جائحة كورونا انتهت في الأردن ولبنان في 19 و22 الحالي

توقعت دراسة أعدتها جامعة ​سنغافورة​ للتكنلوجيا والتصميم توقيت انتهاء أزمة جائحة ​كورونا​ في العديد من دول العالم، والتي أدت حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين.

واعتمدت الدراسة على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان، وهي لم تتناول جميع دول العالم، بل أخذت عينات من دول معينة بعضها عانت كثيرا من تفشي الوباء ك​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ و​إيطاليا​ و​إيران​.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة خلال شهري أيار وحزيران المقبلين، عدا ​الأردن​ و​لبنان​ التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا وذلك في 19 و22 من الشهر الحالي.

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