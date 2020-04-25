البستاني للمستعجلين على النتائج السلبية: البلوك رقم 4 يبدو واعداً ولدينا 9 غيره

أشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بغض النظر عن وجود اكتشاف تجاري أم لا، فان المعطيات الناتجة عن عملية الحفر تبدو ايجابيّة، والتحاليل التي ستجريها شركة توتال على العيّنات المستخرجة ستشكّل خرقاً كبيراً لجهة تحديد مسار عمليات الحفر المستقبلية"، قائلة: "لننتظر التقرير النهائي كي نبني على الايجابيات التي سيتضمّنها".

وتوجهت إلى المستعجلين على النتائج السلبية والمهللين لها بالقول: "طوّلوا بالكم"، لافتة إلى أن نسبة النجاح في الحصول على اكتشاف تجاري من البئر الأول لا تتعدى عالمياً الـ30٪ اي بئر واحد من أصل ثلاثة آبار، والبلوك رقم 4 يبدو واعداً ولدينا 9 بلوكات غيره.