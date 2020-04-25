وهاب نشر بنود جدول أعمال مجلس الوزراء الثلاثاء: ربما هذا هو سبب الهجوم على دياب

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نشر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، بنود جدول أعمال مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وعلق عليها قائلا :"ربما هذا هو سبب الهجوم الشيطاني الثلاثي على رئيس الحكومة حسان دياب"، مضيفا :"هذا إسقاط للخطوط الحمر".
ويتضمن جدول اعمال مجلس الوزراء البنود التالية:
1- اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئيا في جلسته التي عقدت بتاريخ 24-4-2020 وهي:
-اجراء تحقيق لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتحاذ اجراءات بحق صاحبها.
-اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.
-مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد 17-10-2019.
2- استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.
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