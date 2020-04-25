وهاب نشر بنود جدول أعمال مجلس الوزراء الثلاثاء: ربما هذا هو سبب الهجوم على دياب

نشر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، بنود جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ الثلاثاء المقبل، وعلق عليها قائلا :"ربما هذا هو سبب الهجوم الشيطاني الثلاثي على رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​"، مضيفا :"هذا إسقاط للخطوط الحمر".

ويتضمن جدول اعمال مجلس الوزراء البنود التالية:

1- اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئيا في جلسته التي عقدت بتاريخ 24-4-2020 وهي:

-اجراء ​تحقيق​ لتحديد الحسابات التي اجريت منها ​تحويلات مالية​ واتحاذ اجراءات بحق صاحبها.

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-اتخاذ تدابير آنية وفورية ل​مكافحة الفساد​ واستعادة الاموال المنهوبة.

-مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد 17-10-2019.

2- استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.



