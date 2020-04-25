النشرة: الجيش يسير دوريات في مختلف شوارع صيدا بعد الانفجار الذي استهدف فرنسبنك

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​الجيش اللبناني​ يسير دوريات في مختلف شوارع المدينة بعد ال​انفجار​ الذي استهدف فرنسبنك في شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي في صيدا.

هذا وينظم "حراك صيدا" وقفة احتجاجية امام فرع ​مصرف لبنان​ في صيدا وسط اجراءات امنية مشددة، ومعلومات عن اشكال بين عدد من الناشطين و​القوى الامنية​.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع انفجار استهدف "​فرانسبنك​" في شارع رياض الصلح في صيدا.

ولفت مراسلنا إلى أن "طبيعة الإنفجار لم تعرف حتى الآن، إذا كانت ​قنبلة يدوية​ أو عبوة"، مشيرا إلى أن "أضرارا كبيرة لحقت بالمصرف وواجهته الخارجية".



وعلى الفور حضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان وعاينت الأضرار التي اقتصرت على الماديات، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.