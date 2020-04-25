افاد مراسل النشرة في صيدا ان الجيش اللبناني يسير دوريات في مختلف شوارع المدينة بعد الانفجار الذي استهدف فرنسبنك في شارع رياض الصلح الرئيسي في صيدا.
هذا وينظم "حراك صيدا" وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان في صيدا وسط اجراءات امنية مشددة، ومعلومات عن اشكال بين عدد من الناشطين والقوى الامنية.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع انفجار استهدف "فرانسبنك" في شارع رياض الصلح في صيدا.
ولفت مراسلنا إلى أن "طبيعة الإنفجار لم تعرف حتى الآن، إذا كانت قنبلة يدوية أو عبوة"، مشيرا إلى أن "أضرارا كبيرة لحقت بالمصرف وواجهته الخارجية".
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعاينت الأضرار التي اقتصرت على الماديات، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش يسير دوريات في مختلف شوارع صيدا بعد الانفجار الذي استهدف فرنسبنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.