حزب الطاشناق: 5 مصابين بفيروس كورونا في برج حمود يلتزمون الحجر المنزلي

أعلنت خلية ادارة أزمة كورونا التابعة لحزب "الطاشناق"، أن نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت خلال الأسبوع المنصرم لأكثر من 200 شخص من برج حمود، بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى بيروت الحكومي والصليب الأحمر اللبناني وقائمقامية المتن وبلدية برج حمود، أظهرت 5 حالات ايجابية، وأن المصابين "يلتزمون الحجر المنزلي تبعا لارشادات وزارة الصحة التي تتابع وضعهم الصحي، ولا تستدعي حالاتهم دخول المستشفى".
وأشارت الخلية إلى الاستمرار في اجراء الفحوصات في الأيام المقبلة.
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