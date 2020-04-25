ذكرت معلومات صحافية أنه على أثر إلقاء قنبلة على واجهة فرع مصرف فرنسبنك في صيدا، مما أدى إلى تحطم زجاجها إضافة إلى سقفها المستعار، تحركت ​الأجهزة الأمنية​، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب ​القاضي رهيف رمضان​، للكشف على مكان الحادث، وتم تكليف خبير متفجرات، حضر على الفور للعمل على تحديد طبيعة القنبلة، كذلك تم سحب "Dvr" الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أظهرت بحسب المعلومات الأولية، وجود شخصين في المكان، لحظة رمي القنبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكاميرات أظهرت وجود شخصين لحظة رمي القنبلة على فرنسبنك في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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