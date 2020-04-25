AFP: اكثر من 200 الف وفاة بفيروس كورونا في العالم

اودى وباء ​كورونا​ "كوفيد-19" بحياة اكثر من 200 الف شخص في ​العالم​، نحو تسعين في المئة منهم في ​اوروبا​ و​الولايات المتحدة​ منذ بدء انتشاره في كانون الاول، وفق حصيلة أعدتها وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" تستند الى مصادر رسمية.

وبلغت الحصيلة الاجمالية 200 الف و736 وفاة في العالم من مليونين و864 الفا و71 اصابة، بينها 122 الفا و171 وفاة في اوروبا (مليون و360 الفا و314 اصابة)، القارة الاكثر تضررا. وسجلت الولايات المتحدة اكبر عدد من الوفيات (53 الفا و70) تلتها ​ايطاليا​ (26 الفا و384) و​اسبانيا​ (22 الفا و902) و​فرنسا​ (22 الفا و614) و​المملكة المتحدة​ (20 الفا و319).