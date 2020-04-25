رئيس الوزراء الفرسي يعتزم تقديم خطة لتخفيف حالة الإغلاق المفروضة بسبب كورونا

أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، عزمه تقديم خطة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل، لتخفيف حالة الإغلاق المفروضة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ تعهد في وقت سابق من هذا اليوم، باتخاذ إجراءات تخص قطاع الضيافة الفرنسى المتضرر جراء انتشار وباء كورونا، حيث أن المطاعم والفنادق والمقاهى وغيرها لا تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد فحسب بل أيضا أسلوب حياة للفرنسيين.

من جهته، أشار ​وزير الاقتصاد​ والمال برونو لومير إلى أنه "سيتم اتخاذ قرار فى نهاية شهر أيار، حول موعد إعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم في ​فرنسا​، بعد أن ذكرت تقارير أنه قد يسمح لها بفتح أبوابها اعتبارا من 15 حزيران".