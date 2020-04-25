رئيس وزراء إسبانيا: سنسمح للناس بالخروج للرياضة حال استمر عدد الإصابات بالتراجع

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، أن "السلطات ستسمح للناس بالخروج للرياضة مع أشخاص يعيشون معهم اعتبارًا من الثاني من أيار، إذا استمر تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة ب​فيروس كورونا​".

من الجدير ذكره أن "​السلطات الإسبانية​ أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 378 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 22902 وفاة".

وسجلت ​وزارة الصحة​ الإسبانية 2944 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها 223759، فيما تماثل 3353 شخصا للشفاء منذ أمس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 95708 أشخاص.