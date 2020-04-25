السلطات الإسرائيلية: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و240 إصابة

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، توازياً مع تسجيل 240 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت ​الحكومة الإسرائيلية​، صادقت في وقت سابق، على سلسلة من التسهيلات لأنظمة الطوارئ التي سبق وأقرتها للحد من تفشي وباء كورونا.

وسمحت الحكومة بفتح مزيد من المحال التجارية في الشوارع وليس في المراكز التجارية الكبيرة، بما في ذلك مكاتب الصرافة ومعارض السيارات وصالونات التجميل والحلاقة. كما أتاحت لأصحاب المطاعم إمكانية فتح محالهم دون السماح للزبائن بالجلوس فيها، أي اقتصار عملهم على بيع الوجبات مع خدمة التوصيل.