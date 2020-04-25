"رويترز": رصد قطار يرجح أنه خاص بكيم جونغ أون عند منتجع بكوريا الشمالية

أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص ب​كوريا الشمالية​ مقره واشنطن قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن ​الصين​ أرسلت فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية، لتقديم الاستشارة لبيونغ يانغ في إطار متابعة صحة الزعيم كيم جونغ أون. وحسب المصادر، فإن فريقا برئاسة مسؤول رفيع في قسم العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الصيني، غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس. وأضافت "رويترز" أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق رسمي من القسم المذكور للحزب الشيوعي ولا من الخارجية الصينية.

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