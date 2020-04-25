السلطات المصرية تفرج عن 4011 مسجونًا احتفالًا بعيد تحرير سيناء

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالإفراج عن 4011 سجينًا ممن استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.
وعقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج المشروط لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلا إفراجا مشروطا.
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