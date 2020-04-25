نيويورك بوست: إعلامية صينية تتحدث عن وفاة زعيم كوريا الشمالية

أشارت صحيفة "​نيويورك بوست​" الأميركية إلى خبر نقلته مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يقول إن زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ قد "مات"، وذلك بعد أيام من تداول أخبار عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب.

وتحدثت الصحيفة أيضا عن تقارير غير مؤكدة منقولة عن مسؤول صيني في الحزب الحاكم بأن كيم مات بسبب عملية قلب فاشلة سببها ارتجاف يد الجراح بشكل كبير.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت أن الصين أرسلت إلى كوريا الشمالية فريقا من الأطباء للإشراف على الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية، بينما أشارت مجلة "شوكان جينداي" اليابانية إلى أن كيم في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات، وفق ما نقلت عنها شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

ونقلت المجلة عن عضو في الفريق الطبي لكيم، لم يذكر اسمه، إن الزعيم الكوري الشمالي انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في نيسان وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب.