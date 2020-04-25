ميركل: مسألة التغلب على كورونا وتبعاتها ستسيطر على نمط الحياه بأوروبا

أفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن "جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ستحتل أولوية كبيرة على جدول أعمال ​الاتحاد الأوروبي​ في الفترة القادمة، لكن دون تجاهل قضية ​التغير المناخي​".

ولفتت ميركل، في كلمتها الأسبوعية المتلفزة، إلى أن "رئاسة ​ألمانيا​ للاتحاد الأوروبي ستمضي بشكل مختلف بسبب جائحة كورونا"، موضحةً أنه "من الواضح أن مسألة التغلب على الجائحة وتبعاتها ستسيطر على نمط الحياه في أوروبا لاسيما وأنه لا يوجد لقاح حتى الآن".

كما شددت على أن "قضايا المناخ ستكون على جدول الأعمال، بالضبط مثل قضايا الصحة"، مشيرة إلى ضرورة أن "يرى الناس أن هناك جهودًا مبذولة من أجل الارتقاء الاقتصادي لأوروبا". وأكدت أن "هذه القضايا ستناقش حتى يكون في نهاية الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي المزيد من الوحدة الأوروبية، وحتى تكون أوروبا أحسن تأقلماً مع القرن الحادي والعشرين أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي".