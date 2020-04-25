الصحة الإماراتية تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا و127 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، لافتةً إلى أن هؤلاء الأشخاص هم من جنسيات مختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، توازياً مع إجراء أكثر من مليون فحص للفيروس داخل البلاد حتى الآن".
كما أفادت بأن "127 شخصًا تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس "كوفيد 19"، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المتعافين إلى 1887 شخصًا".
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