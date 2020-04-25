أشار استطلاع أجراه مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في طهران، إلى أن 47% من سكان العاصمة الإيرانية يعانون من مشكلات اقتصادية، في حين يعاني 21% منهم من مشاكل واضطرابات نفسية جراء الفيروس.
ولفت المركز إلى أن "64.4% ممن استطلعت آراؤهم بحاجة لمساعدة اقتصادية من الحكومة، من أجل استمرارية حياتهم المعيشية دون مشاكل"، موضحةً أن "49.9% من سكان طهران، يوافقون بشدة على استمرار القيود وفرض المزيد منها للحفاظ على السلامة، ومنع انتشار كورونا المستجد في البلاد".
كما أفادت بأن "31% من سكان العاصمة طالبوا حكومة بلادهم بفرض الحجر الصحي الإلزامي، وفرض القيود على الجميع في طهران".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز مكافحة كورونا بطهران: 31% من سكان العاصمة يطاليون بفرض الحجر الصحي الإلزامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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