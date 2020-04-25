مركز مكافحة كورونا بطهران: 31% من سكان العاصمة يطاليون بفرض الحجر الصحي الإلزامي

أشار استطلاع أجراه مركز مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في ​طهران​، إلى أن 47% من سكان العاصمة الإيرانية يعانون من مشكلات اقتصادية، في حين يعاني 21% منهم من مشاكل واضطرابات نفسية جراء الفيروس.

ولفت المركز إلى أن "64.4% ممن استطلعت آراؤهم بحاجة لمساعدة اقتصادية من الحكومة، من أجل استمرارية حياتهم المعيشية دون مشاكل"، موضحةً أن "49.9% من سكان طهران، يوافقون بشدة على استمرار القيود وفرض المزيد منها للحفاظ على السلامة، ومنع انتشار كورونا المستجد في البلاد".

كما أفادت بأن "31% من سكان العاصمة طالبوا حكومة بلادهم بفرض الحجر الصحي الإلزامي، وفرض القيود على الجميع في طهران".